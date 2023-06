El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 25 de junio al 1 de julio

El Tarot de Mavé del 25 de junio al 1 de julio. Foto: Archivo Particular

LIBRA

De acuerdo con el seis de copas del Tarot, les reclama a viejos amigos por su ingratitud; por qué no llaman, por qué no los volvió a ver. Ellos se defienden: el tiempo pasa demasiado rápido, el trabajo no da espera y no queda ningún espacio libre para verse y conversar. El seis de bastos del Tarot pregunta ¿Es justo seguir con estos reclamos o, más bien, reconoce el hecho de que usted tampoco aparece?

ESCORPIÓN

Ante la dureza de los días, usted no dejará que el horror invada su mente. No puede ceder a la crispación, mostrar los dientes, recurrir al todo vale. No puede desconfiar, al extremo de que nada sirve, todo es lo mismo, todos son iguales, estamos en el infierno, no hay salida. No puede normalizar la violencia de gestos, palabras y también de las armas que se siguen empuñando…

SAGITARIO

Las dificultades de este primer semestre del año lo han marcado en la expresión de su cara y en la forma cuidadosa de caminar para no tropezarse. Usted se pregunta si ya superó lo que le ha sucedido en el amor y el trabajo o si todavía lo está digiriendo… Y de acuerdo con el nueve de bastos del Tarot, en su inconsciente sigue desenredando la madeja para limpiarse de golpes, dolores y ráfagas de viento.

