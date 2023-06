El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 25 de junio al 1 de julio

El Tarot de Mavé del 25 de junio al 1 de julio. Foto: Archivo Particular

ARIES

Usted considera que su comportamiento no produce explosiones como las que incendian el ambiente a diario. Sin embargo, algunas personas que lo conocen no comparten su apreciación… Como lo ven alterado y muy nervioso se han visto obligadas a volverse invisibles para no complicar más las cosas ¿Qué piensa?

TAURO

Para varios es muy importante lo que usted piensa. Consciente de esta responsabilidad, que lo abruma a veces, se pregunta qué decir para no alimentar malos entendidos ni agravar los conflictos. Y no hará nada distinto a lo que hace habitualmente con mucho coraje. Dirá lo que piensa con sinceridad ¿Desatará tempestades? Probablemente…

GÉMINIS

Para algunos usted no tiene carácter porque no se expresa con voz dura. Lo quisieran ver despeinado, moviendo las manos, iracundo, al mejor estilo de varios, para quienes la ponderación es una virtud imposible… Estas manifestaciones agresivas son un espectáculo bochornoso; no tienen nada que ver con el carácter. Pensar antes de hablar – es lo que hace-, es rarísimo en estos tiempos de furia.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí