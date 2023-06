El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 25 de junio al 1 de julio

El Tarot de Mavé del 25 de junio al 1 de julio. Foto: Archivo Particular

CÁNCER

Como dice la canción: “De vez en cuando viene bien dormir”…, para descansar de la trifulca, las malas noticias y demás… Dormir por el placer de estar en otro estadio de conciencia, relajar los nervios y desvanecerse en el sueño para no darse por aludido… Y que la noche caiga sobre el mundo.

LEO

Tiene conversaciones pendientes con personas queridas. No suponen rendición de cuentas; son para desahogar sus emociones por episodios que pasaron como si nada y le dejaron cicatrices. Usted se expresa con fluidez en diversos temas; logra una buena arquitectura de las frases para construir argumentaciones sólidas, pero es muy difícil comunicar sus sentimientos…

VIRGO

Algunas personas sostienen que de las malas experiencias amorosas no se aprende; solo queda el sufrimiento que humedece los ojos. Estas personas resuelven no volverse a enamorar para no transitar por los caminos del desencanto… Usted ha escuchado lo anterior varias veces, al punto de que el miedo lo paralizó de pies y manos ¿Se volverá a enamorar? El tres de copas pregunta.

