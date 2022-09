El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 25 de sept. al 1 de octubre

Tarot Semanal de Mavé Foto: Archivo Particular

LIBRA

El mes de septiembre ha sido como el huracán Fiona que golpeó a la isla de Guadalupe y a Puerto Rico. Los cambios fuertes interrumpieron las rutinas tranquilas, que son su refugio; usted no ha podido trabajar ni descansar a las horas habituales. Quedó por fuera de cualquier programación, pendiente del azar que echa los dados al aire…Una vela morada durante los siete días de la semana, sin falta.

ESCORPIÓN

Usted revisa todo y encuentra errores garrafales por premura e improvisación. Es riguroso con el lenguaje; usa las palabras para decir lo que quiere con exactitud. Y hace lo mismo con la escritura; no puede grabar la estupidez en letras de molde. Le dicen que no delega porque no confía en nadie… En su trabajo, ante la catarata de errores, es claro que no le conviene delegar…Una vela morada durante los siete días de la semana, sin falta.

SAGITARIO

Los últimos desastres son aterradores: mareas enormes, huracanes de miedo, inundaciones, bosques incendiados y terremotos que sacuden trenes. Usted no puede entender ¿Por qué quienes podrían impulsar un desarrollo sostenible no hacen nada y continúan estimulando un progreso suicida? ¿Hasta dónde llegarán la ignorancia y la ambición? La crisis planetaria lo asusta…Una vela morada durante los siete días de la semana, sin falta.

