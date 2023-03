El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 26 de marzo al 1 de abril

Tarot del 26 de marzo al 1 abril. Foto: Archivo

CÁNCER

Porque no levanta la voz cuando no está de acuerdo con alguien o algo, algunos piensan que usted no existe, no habita en este planeta sino en otra galaxia, y lo consideran tonto. Quienes están acostumbrados a vivir en el barullo no valoran la discreción y son los mismos que esta semana se sorprenderán al ver cómo se opondrá con entereza a juegos turbios y atropellos.

LEO

Apreciar las pequeñas cosas es clave para descubrir estrellas en noches muy oscuras. Usted reconoce el valor de las pequeñas cosas en medio del afán, las malas noticias y las peleas de unos contra otros, disfrazadas de altruismo y que en realidad son penosos choques de egos… Como dice Sorayda Peguero: “¿Quién no ha tenido ganas de volar cuando siente que de su corazón cuelga una piedra? La levedad compensa los aspectos de la vida que la convierten en un lastre”.

VIRGO

Siente que dice cosas comunes y corrientes que no ponen a pensar ni asombran a sus interlocutores. Está saturado de la violencia incendiaria y de tantos problemas que ahogan… Muchos afirman que el presente es árido y lo único alegre es aguardar a que al final de la semana lleguen el sábado y el domingo, con el objeto de que la imaginación vuele… La vida no puede ser así, usted se rebelará.

