El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 26 de marzo al 1 de abril

Tarot del 26 de marzo al 1 abril. Foto: Archivo

LIBRA

Está convencido de que nadie hace las cosas tan bien como usted y, además, ese afán controlador que tiene por dentro, se desboca… Usted pretende estar al frente de todo, conocer hasta el mínimo detalle, llevar la batuta, dirigir la orquesta… Y por eso, los demás descargan todas las tareas sobre sus hombros y se dedican a tomar café, a charlar, a hacer cábalas sobre el futuro…

ESCORPIÓN

De pronto la pesadumbre llega… Usted no sabe si quedarse quieto, esperando la estocada de la tristeza, que lo obliga a bajar los ojos, interrumpir la conversación y repetirse en voz baja que no hay motivos… Le produce nostalgia que su vida haya cambiado tanto; el tiempo que pasó, lo que no será más, las voces que no se oyen por ahí y el canto lejano de los pájaros. Todo le está haciendo mella…

SAGITARIO

Usted piensa que es el único que se asusta con la forma en que va el mundo; el único que necesita mucho tiempo para despertarse y caminar con la frente en alto y el único que debe esforzarse con el fin de no pasar las noches en vela por el runrún de las malas noticias: tragedias ambientales, robos descarados y millonarios, asesinatos de hombres y mujeres inocentes, etcétera. No es el único, hay muchos que están en lo mismo.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí