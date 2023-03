El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 26 de marzo al 1 de abril

Tarot del 26 de marzo al 1 abril. Foto: Archivo

CAPRICORNIO

Con el alma en vilo, tomó decisiones muy difíciles en el amor y en el trabajo, sin saber a dónde llegaría… Su serenidad es la prueba de que lo hizo bien: los viejos caminos se agotaron, no conducían a ninguna parte… Se dio la oportunidad de volver a empezar; enfrentó el miedo, la inseguridad y el descontrol, previos a las decisiones. Y se abrió ante sus ojos un mundo alegre.

ACUARIO

Está evaluando lo que ha hecho, tomando nota sobre lo que ha debido hacer y no se atrevió… Se fijará metas más ambiciosas que las realizadas, pues sentirse satisfecho con el cumplimiento de sus tareas fortaleció su fe. Concebirá, entonces, proyectos audaces, seguro de su criterio y capacidades. Y lo mejor, no le preguntará a nadie qué debe hacer. Confía en usted, no se ha defraudado.

PISCIS

Después de que usted declara que no se volverá a enamorar, se oyen carcajadas… Dice que está harto de sufrimientos y desengaños; que no perderá el tiempo en compañía, mascando flores y mirando al cielo… Que lo dejen solo, a su ritmo; que no lo obliguen a salir, a entrar en contacto con nadie. Y no le creen. Usted es un abanderado del amor, a sabiendas de que no es un camino de rosas.

