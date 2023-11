El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 26 de noviembre al 2 de diciembre

Tarot del 26 de noviembre al 2 de diciembre. Foto: Archivo Particular

SAGITARIO

El año va a terminar y usted necesita poner los pies en la tierra para no equivocarse, analizar las cosas con realismo y tomar decisiones que antes no hubiera tomado, con la seguridad de que despeja el camino hacia el futuro. Su Tarot alude a decisiones personales que aplazó… No sabía qué debía hacer ni cómo. Ya lo sabe.

CAPRICORNIO

Se levanta con una sonrisa a pesar de que el mundo esté dando tumbos. Rutinas menores lo llenan de sentido; las cuestiones estructurales y macroeconómicas de la globalización le producen nauseas y vértigo. Las pequeñas cosas llenas de olor, sabor, color, entusiasmo, descubrimiento y misterio, anuncian una semana feliz.

ACUARIO

El mundo es y será injusto, sostienen varios. Los poderosos en el poder seguirán imponiendo sus reglas asimétricas, desiguales… Usted ve diariamente manifestaciones de injusticia con la complicidad de varios: personas que no se incomodan, se quedan quietas frente a lo que pasa y dejan que los Quijotes, luchadores contra molinos de viento, levanten la voz. Usted es uno de los Quijotes.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí