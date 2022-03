El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 27 de marzo al 2 de abril

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

CAPRICORNIO

De acuerdo con el siete de espadas del Tarot, la realidad de todos los días asusta, inmoviliza. Pensar o no pensar, esa es la cuestión. Encerrarse en su casa y salir solamente al anochecer para darle la vuelta a la manzana, regresar y volverse a encerrar, no existir. Pero usted no puede paralizarse y, menos ahora, cuando es urgente participar en la vida. Una vela naranja durante los siete días de la semana, sin falta.

ACUARIO

No puede seguir aplazando decisiones, alegando que el momento no es favorable y debe seguir como está. Usted se demora más de la cuenta; espera que el tiempo pase y el destino y los demás resuelvan. Y explica su pasividad como una forma prudente de ser, que lo hace evaluar todo juiciosamente y no dar pasos en falso, para no arrepentirse y llorar. La verdad es que no se atreve a agarrar el toro por los cuernos… Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

PISCIS

No se puede hacer ruido a su alrededor, no le pueden hablar en un tono más alto del usual, no le pueden averiguar sobre sus proyectos futuros porque se exalta y quienes están a su lado sufren las consecuencias. Ellos no entienden, no han hecho nada para perturbarlo. De acuerdo con el seis de espadas del Tarot, su hipersensibilidad lo hace sentirse perseguido, sin razón ¿Qué piensa? Velas azules, muchísimas velas azules.

