El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 27 de nov. al 3 de dic.

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

GÉMINIS

Seguir en las mismas sería alentar proyectos que no funcionan; al final no podría detener la catarata de la frustración… Ha sido bueno asegurarse, oyendo distintos puntos de vista de personas en las que confía. Pero es hora de no oír más y tomar decisiones radicales en su trabajo, consciente de que algunos evadirán la responsabilidad en el descalabro para que caiga toda sobre usted… Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

CÁNCER

A pesar de que lo único que le interesa es hacer su trabajo bien, esta semana estará en el podio de los triunfadores. El hecho de que su éxito se reconozca ayuda a no perder la esperanza en un mundo que está tomado por los bajos instintos. Su ejemplo prueba que las causas heroicas no han pasado de moda y siguen inspirando luchas valederas. Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

LEO

Usted piensa que va por la vida de acuerdo con su propio criterio, sin dejarse influenciar por nadie… Piensa, por ejemplo, que compra sólo lo que necesita y únicamente los productos que le convienen, ignorando el bombardeo continuo de la publicidad que vende por igual detergentes o personas… Es independiente pero no tanto como cree… Necesita recuperar su autonomía… Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí