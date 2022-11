El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 27 de nov. al 3 de dic.

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

SAGITARIO

El nueve de copas del Tarot, su primer arcano, se refiere a la franqueza: decir las verdades, huir de las formas de la diplomacia, cercanas a la hipocresía, el medio en el que varios nadan con aletas de pescado y así pretenden construir falsos mundos. Las venias y las zalamerías tapan lo inconveniente y acomodan todo. Usted luchará contra las mentiras. Velas rojas, muchas velas rojas.

CAPRICORNIO

Los problemas que usted desmenuza e identifica con claridad no existen para muchos, así les pisen los talones. Ellos aconsejan pasar por el lado o por encima de los problemas que echan chispas y concentrarse en la felicidad; disfrutar el carnaval, sin complicarse. En fin, a los que no tienen su lucidez -no ven más allá- les produce angustia enfrentar la realidad… Velas rojas, muchas velas rojas.

ACUARIO

Usted está satisfecho con lo que ha hecho durante este año para mejorar su vida y la de los demás. No concibe la vida sin hacer nada, desde pequeñas cosas hasta grandes proyectos que saca adelante siempre. En el próximo año espera tener menos compromisos con el fin de moverse de un lado a otro, sin residencia fija: realizará esta fantasía que anida en su inconsciente. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores.

