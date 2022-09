El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 28 de agos. al 3 de sep.

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

GÉMINIS

Sentir que todos debíamos enfrentar a un virus que podía acabar con el planeta, afirmó su conciencia de pertenecer al mundo. Usted ha pensado mucho en el significado de la solidaridad, arrinconada por el individualismo, cuya consigna es sálvese quien pueda. Y concluye que reconocer la existencia de los otros y actuar en consecuencia es la manera de sobrevivir. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

CÁNCER

De acuerdo con el ocho de copas, al revés, vagos presentimientos de cosas negativas que podrían suceder lo ponen pensativo ¿Cuáles? No hay señales a la vista pero el azar existe; qué ganas de esconderse y dormir todo el día … Y no puede, el amor y el trabajo lo requieren en buena forma y no con los nervios alterados. A veces pasa… Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

LEO

Algunos alegan que su mal carácter produce tensiones y problemas e impide el feliz desarrollo de los acontecimientos. Sus opositores no pueden considerar una sola versión. Si escucharan la suya tendrían que reconocer su resistencia para soportar mil complicaciones y a varias personas que se han opuesto a sus ideas y proyectos porque si. La Victoria está cerca. Velas rojas, muchísimas velas rojas.

