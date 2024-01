El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 28 de enero al 3 de febrero

Tarot del 28 de enero al 3 de febrero. Foto: Archivo Particular

LEO

De acuerdo con el nueve de bastos del Tarot, en su trabajo tiene razón al pedir que le den toda la información; le hacen falta piezas del rompecabezas. Siguen las verdades a medias, según convenga, y las presentaciones maquilladas. El engaño se perpetúa como norma que tapa la realidad y confunde a muchos que van a tientas… Tiene derecho a saber qué pasa. .

VIRGO

Su idea de progreso no es ciudades populosas en donde las personas viven como hormigas, en edificios enormes, pared con pared; ciudades de cemento, atiborradas de centros comerciales; versiones del infierno con tráfico infernal, contaminación y caravanas que llegan y se van… Además, están los robots que reemplazan a los seres humanos... Esta no es su idea de progreso. Velas amarillas, muchas velas amarillas.

LIBRA

Se queja porque los demás no atienden sus observaciones. Algunas veces sus interlocutores están concentrados en otros asuntos; otras veces consideran que usted dice lo mismo una y otra vez, es demasiado reiterativo. Últimamente, no se ha expresado con claridad, se ha ido por las ramas. En fin, ha sido muy diplomático, no ha tomado posiciones.

