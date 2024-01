El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 28 de enero al 3 de febrero

Tarot del 28 de enero al 3 de febrero. Foto: Archivo Particular

ACUARIO

A pesar de las catástrofes que ocurren generalmente a comienzos del año, todos los años, su entusiasmo no decae. Tiene una sensación de liviandad, camina rápido, el humo del aburrimiento no lo contamina, los días transcurren veloces, no son eternos. Su buena disposición empezará a dar frutos; lo felicitarán por concebir fórmulas ingeniosas que derrumbarán la muralla de viejos problemas, que parecía infranqueable.

PISCIS

Usted continúa haciendo rituales de fin de año. Deja las ventanas y las puertas abiertas para que la luz entre y el aire limpie los espacios, un aire nuevo; prende velas de todos los colores con el fin de mantener la conexión entre el cielo y la tierra y recurre al incienso, el olor del incienso, que abre la mente a experiencias sensoriales en las que se siente la divinidad. Todavía se valen los rituales de comienzos del año.

ARIES

Usted sí esperaba que después de la pandemia se produjeran cambios de fondo, en aras de que el fin del mundo había llegado: calles vacías, sin un alma, una quietud estremecedora, la impotencia… Pero la vida siguió con locura; la carrera, que es una forma despiadada de recuperar el tiempo, traerá más daños. Está convencido de que vivir a otro ritmo es el verdadero progreso.

