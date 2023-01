El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 29 de enero al 4 de febrero

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

TAURO

Seguir en su relación amorosa con las mismas preguntas sin respuesta y el peso que lleva sobre los hombros… Esto lo ha pensado durante el primer mes del año, en el que se levanta el telón… Usted no quiere convertirse en víctima, pero los miedos, algunos reales, otros no, se agolpan y le impiden empezar un nuevo camino… No es opción pedir consejo: desde hace tiempo sabe qué hacer… Una vela rosada durante los siete días de la semana, sin falta.

GÉMINIS

Las decisiones que está a punto de tomar son audaces; varios se preocupan con su arrojo y lo llaman en vano a la cautela. Asumirá retos muy difíciles para despertarse, lejos de la rutina que lo había paralizado, al punto de que no se le ocurría nada para pensar ni hacer, fuera de cosas menores, que habían convertido su existencia en algo intrascendente. Y como esto es intolerable para usted, se volverá a acercar al fuego… Velas rojas, muchísimas velas rojas.

CÁNCER

La psicología positiva está de moda: asegurar que todo es perfecto... Flotar en una piscina, ignorar la realidad, para qué dañar la fiesta… No tocar temas desagradables, ni la violencia, ni la muerte, y alejar el horror con frases mecánicas y dedos cruzados para que no aparezca. Muchos consideran que así doman los tormentos que atraviesan el cielo, a usted la realidad lo deja sin palabras… Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

