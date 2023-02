El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 29 de enero al 4 de febrero

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

LEO

Repasa su infancia y adolescencia llenas de color, sus primeras incursiones en el mundo adulto, cuando abría la puerta en busca de libertad y sus primeros amores, torpes, algunos prohibidos… Este repaso se nubla con la lista de las personas que ya no están y las situaciones felices que no puede repetir. Cierra, entonces, los ojos y pide que el tiempo no se acabe. Con los años que le quedan por vivir, como dice el bolero… Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

VIRGO

Es consciente de que estamos en una crisis de civilización, en un mundo trastornado, con violencias e incertidumbre. La guerra sigue destruyendo ciudades y vidas, las malas noticias se enredan en el cuello como boas que asfixian y los días del almanaque pasan con una velocidad asustadora, enero ya se acabó… A pesar de que el panorama es difícil, usted llegará a la noche, haciendo lo mejor… Una vela naranja durante los siete días de la semana, sin falta.

LIBRA

En vista de que los abusivos andan por ahí, usted pondrá las cosas en claro. Su filosofía de vida se resume en “no hacer a nadie lo que no quiere que le hagan”, lo cual vale para todos los espacios que habita. La vida ya es suficientemente complicada como para hacerla más difícil con comportamientos incivilizados. Su idea de convivencia se basa en el respeto. Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.

