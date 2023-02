El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 29 de enero al 4 de febrero

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

ESCORPIÓN

Lo asombra que tantas personas dependan de que les digan por dónde ir y cómo. De lo contrario, dan tumbos; son incapaces de actuar por sí mismos y se convierten en una “masa necia”, que se mueve al vaivén de los acontecimientos, al ritmo del que más grita. Comprobar esto lo entristece. Así las cosas, la perspectiva de un mundo libre, habitado por personas libres, se aleja… Velas azules, muchas velas azules.

SAGITARIO

Usted se toma mucho tiempo para pensar, agarrándose la cabeza… Y cuando expresa sus opiniones frente a lo que pasa, lo hace en un tono pausado que le confiere autoridad ¿Qué está sucediendo que lo obliga a ser tan prudente? De acuerdo con el nueve de espadas del Tarot, está alarmado con tantas necedades que ve y oye por ahí. Y no quiere ser un necio más. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

CAPRICORNIO

Usted aguarda con ilusión las sorpresas que traerá este año, así lo siente. Y a pesar de que varios le advierten que dadas las señales de la realidad, no debería ilusionarse, no pierde su gracia al caminar y resuelve animado los enigmas de cada día. Su intuición ha sido certera muchas veces. Y no tiene que ser distinto ahora, cuando le dice que todo va a salir bien… Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí