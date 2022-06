El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 29 de may. al 4 de jun.

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

PISCIS

Por más de que usted estimule las neuronas siente que sus ideas son comunes y corrientes, descoloridas, desabridas. Considera que esto se debe en buena parte a que la realidad está saturada de frases trilladas, temor, mucho temor y aburrimiento; no es un jardín florido. En sus fantasías quisiera explorar las llanuras Africanas o la cima del Kilimanjaro, por ejemplo. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta

ARIES

Hablan mucho sobre la urgencia de referirse a cosas concretas, medibles y de recurrir para ello al análisis de cifras y estadísticas, con el fin de ir al grano. Hablar sobre mejorar la vida, ser feliz y tener ilusiones que coloreen el futuro, se volvió objeto de ficción y poesía y tema exclusivo de personas “altamente sensibles”, entre globos y efluvios de irrealidad. Usted se acerca a estas personas. Velas amarillas, muchas velas amarillas.

TAURO

El planeta está amenazado por quienes afirman que solamente valen el poder y la plata y los persiguen a riesgo de perder el sentido. No oyen el clamor de la tierra, sus gritos de auxilio; no ven que el agua ya no abunda en valles y montañas; tampoco ven que se acaban los árboles y se silencian los pájaros con el ruido de las armas. Usted sí ve que la naturaleza es blanco de la insensatez humana. Una vela morada durante los siete días de la semana, sin falta.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí