El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 29 de octubre al 4 de noviembre

Tarot del 29 de octubre al 4 de noviembre. Foto: Archivo Particular

ACUARIO

Varias personas dicen lo que se les viene a la cabeza sin pensar; ponen a rodar ligerezas, mentiras y no miden las consecuencias de la confusión a la que contribuyen. Su llamado a la mesura no ha servido: lo miran como si usted fuera un ave rara o un inútil que no puede atajar el torrente de sandeces que dicen quienes inflaman el caos…

PISCIS

Con técnicas de manipulación, los desconsiderados consiguen que usted abandone sus cosas y atienda sus requerimientos, insatisfacciones y preguntas a cualquier hora del día o de la noche… Usted ha caído en la trampa: varios de sus proyectos están atrasados, a punto de frenarse, si no ataja a los egoístas que se adueñan de su espacio y su tiempo ¿Qué piensa?

ARIES

Ante las guerras fratricidas y los aberrantes juegos de poder que alinean el mundo, usted desea que se termine este año brutal. Lo ha puesto a pensar y a replantear muchas cosas que estaban ahí… El reverso de la moneda es que al mismo tiempo ha logrado tener momentos de inspiración, una mayor comprensión de la vida y un entendimiento con los otros para construir vínculos de corazón.

