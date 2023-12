El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 3 al 9 de diciembre

Tarot del 3 al 9 de diciembre. Foto: Archivo Particular

VIRGO

Siempre han dicho que usted es radical para decir qué piensa, lo hace sin ambages, a veces con dureza… A usted no le interesa entrar en el juego de las apariencias -en el que se entra fácilmente- para mostrar lo que no es o no se es. Sonrisas de frente y cuchillos por la espalda, como dice el lenguaje popular, eso no le interesa. Velas azules, muchas velas azules sin falta

LIBRA

Está a la espera, de qué, no sabe. Se aburre con lo que ve y oye por todas partes, necesita que las cosas cambien. Le gusta que haya empezado el mes de diciembre, el mes de las celebraciones, ojalá esta vez no sea la excepción: eso piensa mientras sigue en el círculo del aburrimiento, difícil de romper. Su Tarot no lo condena a la apatía, esta pasará como pasa la lluvia. A pesar de los inciertos, usted es una persona alegre.

ESCORPIÓN

Hará el balance del año, que no solo incluye perdidas y ganancias de dinero… Pasó de todo y le pasó de todo: es lo primero que se le viene a la cabeza. Algunas personas se fueron, otras llegaron, el sol brilló muchas veces; usted entró y salió, gritó a favor, también en contra y mantuvo la esperanza a punta de voluntad. Vivió con coraje, este es el resumen.

