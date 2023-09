El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 3 al 9 de septiembre

Tarot de Mavé del 3 al 9 de septiembre. Foto: Archivo Particular

SAGITARIO

De acuerdo con el ocho de espadas del Tarot, en su trabajo las discusiones son feroces: rayos y centellas van y vienen, acusaciones… Impera el dominio de los más fuertes; el tiempo se va en alharaca sin resultados, señalamientos y estigmatizaciones… Los problemas se perpetúan, el mal ambiente también.

CAPRICORNIO

Está convencido de que las cosas irían mejor si los llamados a dar buen ejemplo -los que tienen ascendiente sobre los demás-, sobresalieran por su comportamiento. No es así. Aparecen involucrados en escándalos y muestran su peor cara con cinismo. Reciben aplausos y tienen seguidores que van por el mismo camino… Para usted esto es inaceptable.

ACUARIO

Usted no espera que le caiga sobre la cabeza una lluvia de billetes y monedas; no le interesa acumular más y más; el dinero no ha sido su meta. Para muchos, en cambio, el afán por el dinero es lo único que debe concentrar la atención, cada minuto, las 24 horas, los siete días de la semana; lo demás queda relegado a segundo plano. Su actitud frente al dinero es encomiable, pero sus finanzas no van bien…

