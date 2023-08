El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 30 de julio al 5 de agosto

El Tarot de Mavé del 30 de julio al 5 de agosto. Foto: Archivo Particular

ESCORPIÓN

No sabe si puede solucionar varios problemas que lo atribulan; ha buscado distintas alternativas, algunas convencionales y otras muy arriesgadas; no ha encontrado soluciones. Explorará nuevos caminos con esperanza pero se cuidará de caer en el triunfalismo; no quiere volver a ilusionarse para estrellarse contra la pared.

SAGITARIO

De acuerdo con el nueve de bastos del Tarot, usted no sabe para dónde va y no se preocupa por eso; se sorprende con su actitud, los demás también; lo ven pasar del lunes al martes y así sucesivamente, sin hacer planes. Más allá de no saber, su inconsciente está procesando lo vivido durante este año agotador y está abonando el terreno para sembrar nuevos proyectos con el comienzo de las lluvias.

CAPRICORNIO

Su pensamiento crítico desbarata los tinglados tramposos que abundan en su trabajo. Los proyectos aparecen muy bien presentados, al detalle, como toca, para lograr objetivos que no son visibles y no se dicen, qué fea costumbre. Si hubiera creído en lo que le presentan sin sospechar que hay mala fe, hubiera tenido problemas graves. Desconfiar, escudriñar, ha sido una forma de supervivencia.

