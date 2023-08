El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 30 de julio al 5 de agosto

El Tarot de Mavé del 30 de julio al 5 de agosto. Foto: Archivo Particular

TAURO

Su relación amorosa se parece a un barco en medio de la tempestad; truenos, rayos y olas … Lo que dice se malinterpreta pero quedarse callado no es una opción. En el revuelo usted ha sentido que la historia llegó a su final… El amor es como uno de esos pájaros que se estrellan contra los vidrios, se recuperan y siguen su vuelo.

GÉMINIS

Tiene muchas cosas por resolver… Es preciso, entonces, confiar en su buen juicio, estar cuerdo. Lleva varios años afinando sus proyectos; no los concibió ayer, ha hecho lo que corresponde, no se ha dormido. Si sus proyectos no resultan será por factores externos a su voluntad. Debería tener la conciencia tranquila ¿No le parece?

CÁNCER

Muchos no son conscientes de que las palabras enervan o tranquilizan, construyen o destruyen, aseguran o quitan el piso, sanan o maltratan. Muchos dicen lo que les conviene, lo que a la mayoría le gusta oír, atan una mentira a otra; utilizan palabras zalameras, hirientes, fantasiosas, irónicas, livianas. Por tanta palabrería usted se empeña en hacer buen uso de las palabras.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí