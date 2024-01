El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 31 de dic. al 6 de enero

Tarot del 31 de diciembre al 6 de enero. Foto: Archivo Particular

CÁNCER

En este último día del año se examinará a fondo… Su punto es la sinceridad; le ha costado ser veraz, mantenerse fiel a sus principios, no demostrar lo que no es, no claudicar. Y por eso ha estado al margen de personas, a quienes todo les parece muy bien. Desde la otra orilla usted ha sido muy polémico. Y seguirá así; en un mundo lleno de mentiras hay que volver a la franqueza.

LEO

De acuerdo con el diez de copas del Tarot, muchos están al tanto de sus actuaciones valientes. A los paralizados por un pesimismo escalofriante, en “una oscuridad tan oscura”, usted los llama a no quedarse con los brazos cruzados mientras todo se desmorona… Lo suyo no es la resignación y menos ahora cuando es urgente actuar para no pasar como pusilánime y no quedar sepultado debajo del alud.

VIRGO

Empezará el año con una nueva historia. Deshojando margaritas tomará una decisión de amor, sin importar qué pasará después… La pasión volvió su boca y sus manos inmunes al peligro, despertó sus sentidos y lo ha hecho sentir que está en el jardín de las delicias, aunque camine con poca luz por calles llenas de huecos… Usted milita en el romanticismo y esta es una bella militancia.

