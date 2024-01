El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 31 de dic. al 6 de enero

Tarot del 31 de diciembre al 6 de enero. Foto: Archivo Particular

CAPRICORNIO

El sol brillará la mayor parte del 2024, lo cual lo animará a solucionar problemas que no ha podido resolver… Usted derrumbará murallas, avanzará profesionalmente y logrará acuerdos decisivos con la intención de construir, respetar la diferencia y los colores variopintos del mundo. Retomará su trabajo con ganas y reafirmará su compromiso de amor.

ACUARIO

Está identificando ruidos ¿Son de pasos conocidos, quién viene por ahí? Está pensando en lo que hizo y no hizo, en lo que quiere hacer… Muchas cosas lo mueven, no está petrificado mientras la vida pasa y todos corren, usted no es indiferente. Está atento a lo que las personas dicen a su alrededor, está sintiendo la atmósfera del nuevo año.

PISCIS

En el año que hoy termina a las doce de la noche -para alivio de muchos- usted fue muy paciente. Sobrevivió al pasar lentísimo, días sin resultados, a tientas, guiado por la fe en lo que hacía; valía la pena. Además, varios dolores lo hicieron agudizar el oído con el fin de escuchar las señales del cuerpo y adoptar una disciplina estricta. Paciencia, tuvo mucha paciencia y seguirá en lo mismo, a juzgar por el Colgado del Tarot, el arcano número XII.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí