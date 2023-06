El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 4 al 10 de junio

Tarot de Mavé del 4 al 10 de junio de 2023. Foto: Archivo Particular

GÉMINIS

En su trabajo, cuando se acerca a algunos grupos, en los que todos hablan al mismo tiempo, sus compañeros se callan… Usted tiene la impresión de que no le dicen la verdad, la distorsionan y acomodan, la maquillan. Estar alerta, con los sentidos agudos, para que nada lo coja por sorpresa, no es ideal… Muchas cosas se cocinan debajo de la mesa, en el juego del tapón, tapen.

CÁNCER

De cara a viejos errores en el amor, reconoce que no fue el único culpable de los malos finales de las historias… Hizo lo que pudo, incluso más; hizo concesiones y se quedó callado, lo que hoy no haría, pues ha evolucionado hacia la libertad. Usted no es una persona aguafiestas, de agrio carácter, que nunca está satisfecho y nada le parece bien. Es hora de hacer justicia consigo mismo.

LEO

En vista de que usted no se pronuncia sobre nada, varios creen que está de acuerdo con todo y No. Hay muchas cosas que considera inadmisibles, no entiende por qué pasan. No secunda la imprevisión ni la falta de coherencia, desacierto tras desacierto, hasta el final. En realidad, ha estado silencioso para no hacer parte de las barras bravas que ondean entre furia y violencia. No quiere atizar la hoguera.

