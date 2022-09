El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 4 al 10 de septiembre

El Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

SAGITARIO

Usted trata de convencerse de que sus reclamos se originan en asuntos menores y no protesta por miedo a que todo el peso de la autoridad le caiga encima. En su trabajo es preciso cuestionar la autoridad: no se vale el aquí mando yo y todos obedecen. Tiene una lista de reclamos que no se atreve a hacer. Si continúa callado cometería un grave error… Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

CAPRICORNIO

Usted alienta proyectos futuros que termina realizando, no se quedan en fantasías. No está de acuerdo con quienes sostienen cómo el presente es lo único que importa; no se puede ir más allá de 24 horas; en el momento menos pensado el indomable azar acaba con todo… Detrás de no hacer planes futuros está el miedo: es mejor quedarse con los brazos cruzados, al vaivén de las olas. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores.

ACUARIO

Usted se refugia en el pasado, lejos del presente tempestuoso, como el oso que se mete en la cueva. Su permanencia en el pasado explica la dificultad de entender que no puede seguir igual. Aunque se repita constantemente que todo cambió, para convencerse a la fuerza, en el fondo no lo acepta. Y en cualquier momento, en la mañana de hoy, por ejemplo, se puede volver atrás, a lo imposible… Velas rojas, muchísimas velas rojas.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí