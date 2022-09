El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 4 al 10 de septiembre

El Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

PISCIS

Aunque se trate de cosas que no son estrafalarias no es fácil expresar lo que quiere. A usted le gustaría tener la espontaneidad de las personas que hablan naturalmente, pero está entre la inseguridad y el tartamudeo, atornillado al piso, sin poder decir yo quiero esto o no quiero aquello, sin pronunciar palabra. Y los demás tienen derecho a saber qué quiere ¿No le parece? Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.

ARIES

Las conversaciones de muchas personas se concentran en cuestiones banales, no tocan lo importante. Por cuenta de tantas tonterías que son el punto central y copan las mentes y las horas, el tiempo se pierde, la confusión aumenta. Privilegiar lo importante parece imposible en este mundo que va a marchas forzadas, zigzagueando en la trivialidad, el pan de cada día. Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

TAURO

A veces se levanta entre la bruma; los problemas reales y los imaginarios se agrandan y siente que los días son larguísimos, eternos… Esta sensación pasa cuando empieza su trabajo, que más allá del quehacer rutinario, en el que muchos se ahogan, para usted es pasión. En su trabajo se entrega, está pleno. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

