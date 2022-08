El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 7 al 13 de agosto

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

LEO

Como usted está concentrado en el presente, sin duda una expresión de madurez, no se proyecta hacia adelante, lo que le produce gran incertidumbre. No planea, por ejemplo, su futuro financiero; se obnubila y su lucidez, ampliamente reconocida, se evapora. No puede seguir con la idea de que hará algo cuando llegue el momento… Desde su mesa de trabajo enfrentará la aritmética de sus finanzas… Velas verdes, muchas velas verdes, sin falta.

VIRGO

En su trabajo dicen que hay muchos puntos de convergencia, por lo que es fácil suscribir acuerdos. Esto tranquilizaría el ambiente atronador, explosión tras explosión. Sin embargo, persisten los bandos que pretenden mantener el control y tener la razón. La rigidez y la terquedad sobresalen, al punto de que algunos podrían sostener que la tierra es plana… Dos velas rojas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

LIBRA

La comunicación con su pareja es difícil; sus palabras no se entienden o se interpretan al revés; tampoco puede transmitir la hondura de sus sentimientos ni la urgencia de sus deseos. Usted es un gran expositor en muchos temas; es capaz de expresar con fluidez sus tesis innovadoras. Pero en el afecto no encuentra las palabras y todo se reduce a un balbuceo temeroso… Una vela rosada durante los siete días de la semana, sin falta.

