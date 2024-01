El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 7 al 13 de enero

Tarot del 7 al 13 de enero Foto: Archivo Particular

ARIES

Usted se altera por los errores que los demás cometen con descuido e irresponsabilidad; se altera porque si es el momento de salir siempre está lloviendo, no parece que estuviéramos en enero, el clima está loco… Su alteración obliga a quienes lo rodean a caminar en la punta de los pies, a volverse invisibles como sombras. Se altera a comienzos del año mientras se familiariza con el nuevo camino.

TAURO

Por llevar la corriente, algunos seguirán enredados en muchas concesiones; tienen la idea de que es más cómodo que oponerse y destruir la armonía, la falsa armonía de las apariencias. Además, huyen de la crítica como si fuera la peste y abrazan el pensamiento positivo que aumenta el número de zombis en el mundo. Usted regresará al trabajo con pensamiento crítico.

GÉMINIS

Algunos ya le dicen con preocupación que empezó el año desalentado y le piden que sea optimista, de otra forma no podrá solucionar los problemas, que no serán menores, como han pronosticado quienes hablan de tránsitos planetarios inusuales, lunas negras y trastornos de la economía. Usted no es pesimista, pero sí muy cauteloso, no tiene afán por obtener resultados ni por alentar falsas expectativas.

