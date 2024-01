El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 7 al 13 de enero

Tarot del del 7 al 13 de enero. Foto: Archivo Particular

CÁNCER

Todos los días noticias muy tristes registran los acontecimientos del mundo: las guerras que no paran y avergüenzan a la humanidad entera, las caravanas del hambre, el sufrimiento de los inocentes, el bla-bla-bla de muchos líderes que no frena el horror. Usted siente un malestar profundo, no hace teatro, lo siente de verdad. Y se pregunta nuevamente ¿cómo seguir sin perder el aliento? El horror lo obliga a preguntarse.

LEO

Los buenos propósitos que hizo el 31 de diciembre no se quedarán en el olvido… Mantendrá entonces la cercanía con quienes lo acompañan cariñosamente, los apoyará cuando lo llamen y lo busquen; también hará muchas cosas por placer, así sea caminar en su casa de sur a norte. Y por último, en vista de que a muchos les conviene que la mayoría obedezca ciegamente, seguirá siendo rebelde, no será parte de la multitud indiferente.

VIRGO

En algunos continentes las personas, en pleno invierno, estiran las manos para atrapar copos de nieve; esta postal idílica refuerza sus ganas de huir a otra parte en donde sí es posible la felicidad, mientras aquí siguen pasando cosas que no deberían pasar. Se pregunta entonces, ¿por qué en algunas latitudes las personas están al pie del abismo, anhelando que mañana sea más bonito?

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí