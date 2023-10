El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 8 al 14 de octubre

Tarot de Mavé del 8 al 14 de octubre Foto: Archivo Particular

CAPRICORNIO

Aparecen los amigos que han estado dispuestos a compartir la vida, en las buenas y en las malas. Lo conocen bien, saben cómo es; entienden, por ejemplo, su necesidad de estar solo, volverse invisible, como si no existiera, desaparecer y aparecer de nuevo con ímpetu. Les abrirá la puerta a sus amigos y les extenderá los brazos; tiene mucha suerte de que lo acompañen.

ACUARIO

Para algunas personas es fácil decir No, así se liberan de cargas que doblegan, cadenas que amarran y de estar en donde no quieren estar… A usted le cuesta trabajo decir No; tartamudea, inseguro, y termina diciendo que sí para culparse después por su debilidad… Esta semana dirá No, de otra forma se enredaría en líos que no son menores; “son riesgosos, como un río en la noche”.

PISCIS

Este año ha sido difícil de domar como un potro salvaje. Mes a mes ha demostrado que el azar tiene la última palabra: la prueba es que usted ha enfrentado algunos azares como pétalos de rosa y otros como troncos que ruedan por la pendiente… Por culpa del indomable azar tiene ganas de quedarse en su cuarto, para que no le pase nada…

