El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 9 al 15 de abril

Tarot del 9 al 15 de abril de 2023. Foto: Archivo

LIBRA

De acuerdo con el seis de bastos del Tarot, usted no sabe qué quiere. Y no es lo habitual, pues siempre ha desterrado las dudas, ha encontrado certezas, ha reconocido el camino. Ahora, no sabe si continuar o detenerse en la cima de la montaña, mirando hacia el valle, hasta aclarar su mente. En el amor no puede seguir sin tocar la felicidad, que a veces es una voz conocida, como dicen los poetas ¿Qué piensa?

ESCORPIÓN

De acuerdo con el diez de copas del Tarot, usted debería disfrutar sin culpa pequeños placeres, para recordar que la vida no es una cadena de obligaciones. No se trata de satisfacer deseos tontos ni de ser irresponsable; se trata de mantener el gusto por la vida para que esta no pase desapercibida, sin pena ni gloria. La vida tiene una gama amplia de colores.

SAGITARIO

Usted no se pronuncia sobre muchas cosas que le parecen inaceptables porque no es el momento y por temor a la reacción que sus opiniones puedan provocar… En los lugares que frecuenta la crítica no es bienvenida, la obediencia sí; entonces, es mejor guardar silencio, no agrandar los problemas ni la desazón y convencerse de que todo está bien, mejor imposible, sin pensar ¿Seguirá en silencio? Su Tarot pregunta tres veces…