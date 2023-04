El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 9 al 15 de abril

Tarot del 9 al 15 de abril de 2023. Foto: Archivo

CAPRICORNIO

Varias cosas deberían quedarse en el pasado; le dejaron un malestar que todavía siente… No han debido suceder, pero el azar muchas veces va en contravía de los deseos… Sin duda, usted ha aprendido lecciones de vida, que le abrieron los ojos para no ser ingenuo y no creer a fe ciega en todo lo que le dicen… Y esto significa en buena parte alcanzar la mayoría de edad.

ACUARIO

Usted aprovechó la Semana Santa para estar tranquilo. En lo que va de este año ha corrido de un lugar a otro, sin parar, solucionando problemas, tratando de no claudicar… A lo mejor, el resto del año será igual: la vida se volvió tempestuosa y el ideal de estar en un paraíso tranquilo, cada día es más lejano… Tanta carrera, tanto ruido, tanto destrozo ¿Para qué?

PISCIS

Usted sigue averiguando de dónde venimos, lo cual es raro ahora, cuando se evitan las preguntas. Todo se da por sabido y la ignorancia se camufla en el montón de tonterías que circulan por ahí… Como algo bello y esclarecedor, su Tarot recuerda las palabras de Carl Sagan: “Todos los átomos del cuerpo humano (el carbono del cerebro, el calcio de los huesos, el hierro de la sangre) se formaron hace miles de millones de años en estrellas gigantes rojas. Somos polvo de estrellas”.