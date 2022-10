El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 9 al 15 de octubre

Tarot de Mavé. Foto: Cortesía

CAPRICORNIO

Mientras sus compañeros salen en grupo, usted se encierra en su cuarto, solo, y puede permanecer allí un día, varios días… A pesar de insistir en que los demás lo ignoran, se margina de las reuniones y los encuentros por voluntad propia. Y se esconde en la soledad, como si estuviera debajo de una montaña, en el socavón de una mina, a oscuras… Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

ACUARIO

En este mes a la luz de las velas se pide por la paz y los niños esperan que llegue la última noche para correr disfrazados por las calles de la ciudad fría. En este mes el poder de la creatividad inspira y enfrenta la incertidumbre y la muerte. A propósito del mes de Octubre, estas palabras de Henry Thoreau: “Creo que a los hombres aún los asusta la oscuridad, aunque todas las brujas estén colgadas y se hayan introducido las velas”. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

PISCIS

De acuerdo con el cuatro de bastos, al revés, usted no concreta sus proyectos, que están bien diseñados en su mente pero se quedan allí… No se le puede preguntar cuándo verán la luz, pues afirma en tono áspero que las circunstancias no son favorables. Está convencido de que las ideas son suficientes por sí solas para cambiar el mundo… ¿Seguirán pasando los años? ¿Vendrán muchos más? Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

