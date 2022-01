El Tarot de Mavé gratis durante la semana del 30 de enero al 5 de febrero

Tarot semanal de Mavé. Foto: Cortesía

ACUARIO

Quiere avanzar hacia el futuro pero el pasado le pisa los talones y lo frena… Sobre algunos capítulos del pasado, usted no ha volteado la página, tiene preguntas que necesita responder ¿Por qué se demoró tanto en solucionar conflictos que limitaban su libertad, lo encerraban entre cuatro paredes, y le impedían evolucionar? ¿Por qué no rompió las cadenas y dejó que el tiempo pasara? Para liberarse del pasado es urgente analizar su comportamiento. Velas rojas, muchas velas rojas.

PISCIS

El presente agobia en este lugar del mundo. Aquí hay muertos por un motivo u otro; los muertos aumentan, son muchos y se cuentan, como en otros lugares se cuentan las aves que migran en el invierno. Es un conteo doloroso, dan ganas de llorar. Por eso, su insistencia en poner sobre la mesa temas importantes, que sin desconocer las sombras, inspiren pensamientos y acciones a favor de la vida. Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

ARIES

De acuerdo con la Rueda de la fortuna, el arcano número X del Tarot, este es el momento de concretar sus proyectos. No puede seguir diciendo que está en eso pero los resultados no se ven; no puede continuar anotando en el papel las ventajas que obtendrá al vencer los obstáculos. Valorará el aprendizaje adquirido después de resistir tantas cargas, empezará a moverse. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

