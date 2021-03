El Tarot de Mavé para la semana del 21 al 27 de marzo de 2021

Conozca qué le depara en el amor, el dinero y la salud.

ARIES

Usted espera que el viento borre sus discusiones amorosas, las escenas en donde las palabras, subidas de tono, produjeron explosiones. Aclarará los temas candentes, cuya mención atiza el fuego. Y el momento propicio para hacerlo llegará cuando pueda expresar lo que piensa y siente sin sufrir ataques de nervios… Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

TAURO

De acuerdo con el nueve de bastos del Tarot, la barbarie sigue a la orden del día con el visto bueno de varios. Usted se levanta todas las mañanas como un buscador de tesoros, con sus sentidos alertas para rastrear la alegría. No puede vivir conmocionado por las noticias diarias de muerte y devastación. No puede vivir condenado al desencanto, eso no es vida. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores.

GÉMINIS

Usted reconoce que es preciso hacer grandes esfuerzos para revertir la caída de la economía. Oye esto en las charlas motivacionales que abundan y que desde su punto de vista deberían también hacer énfasis en que la creatividad inspire nuevas salidas, no se puede seguir por el mismo rumbo. Además, de que para llegar a la otra orilla es preciso que todos se comprometan con causas colectivas, desprovistas de vanidad y egoísmo. Velas azules, muchas velas azules.

Conozca qué dice su tarot para esta semana visitando: https://www.elespectador.com/entretenimiento/tarot/