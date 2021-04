El Tarot de Mavé para la semana del 25 de abril al 1 de mayo de 2021

Conozca qué le depara en el amor, el dinero y la salud.

TAURO

Usted necesita resolver si continúa en la misma dirección y si persevera en sus proyectos, sin ahogarse en la realidad, en esa creciente que arrastra lodo, palos y piedras. También necesita aceptar que su relación amorosa pasa por un momento difícil y no brilla como en el pasado… No puede seguir paralizado en vista de que no hay nada seguro. Una vela rosada durante los siete días de la semana, sin falta.

GÉMINIS

Todos estamos en la mitad del túnel, unos más esperanzados que otros… Estamos obligados a cuidar este planeta con el fin de que no termine en un hueco negro. Y por este motivo, muchos han entendido la urgencia de trabajar colectivamente para salir del infierno de la pandemia, acercar el cielo a la tierra y llegar a la otra orilla. Usted no pierde el impulso. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

CÁNCER

Cada día es más consciente de cuidar su mente y cuerpo con agrado, en lugar de hacerlo como una obligación desabrida. La prioridad es, sin duda, velar por su salud mental para no perder el buen juicio por culpa de esas ganas locas que le dan de mandar todo al diablo. Al final, usted mantiene la esperanza en el mañana; estará ahí para vivirlo… Dos velas rojas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

