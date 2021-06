El Tarot de Mavé para la semana del 27 de junio al 3 de julio de 2021

CÁNCER

Sus puntos de vista frente a diversos temas son claros y serios. Usted sabe exactamente en qué cree y en qué no, a quiénes les cree y a quiénes no, a qué se compromete y a qué no. También sabe hasta dónde puede llegar en el amor sin que le corten las alas. En sus palabras no hay la suficiencia que algunos ven, hay la experiencia que dan los años. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

LEO

Mientras que en otras latitudes las personas recogen fresas en el verano, en esta parte del mundo tiembla. Para algunos estar en ascuas es una manera excitante de vivir, no hay lugar para el aburrimiento. Para usted, en cambio, la zozobra perpetua no es vida. Anhela, entonces, que la furia se calme, el azar no siga emitiendo sus decretos mortales y los seres humanos actuemos con la razón. Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

VIRGO

Su aspiración es pasar los meses de junio y julio con extremo cuidado, mientras se superan las proyecciones de salud que anuncian semanas muy difíciles, en las que será preciso pensar muy bien antes de abrir la puerta de la calle. Y llegar al mes de agosto, aliviado, como los náufragos en alta mar, cuando divisan la tierra. Y después impulsar sus proyectos no solo en beneficio personal, sino teniendo en cuenta a los demás, consciente de que el empeño colectivo podrá restaurar el mundo. Una vela amarilla durante los siete días de la semana, sin falta.

