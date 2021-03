El Tarot de Mavé para la semana del 28 de marzo al 3 de abril de 2021

Conozca qué le depara en el amor, el dinero y la salud.

ARIES

Usted era una persona activa y colaboradora pero se desentendió de lo que pasa. Y no es que no le importe; al contrario, todo lo afecta, conmociona y desconcierta. Ha visto a su alrededor a tantos mentirosos y tanta deslealtad, que no quiere participar en nada. Su confianza se aviva por momentos y otras veces se evapora… Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

TAURO

Su motor ha sido el afecto por las personas y las causas. En esta pandemia, en un tiempo encerrado y silencioso, en el que ha revisado sus prioridades, el afecto sigue en primer lugar. Ha cambiado, eso sí. Algunos, que creía cercanos, para oírlo y apoyarlo, desaparecieron. Y otros, que estaban por ahí, distantes, se acercaron, hasta volverse compañeros. La vida te da sorpresas… Una vela rosada durante los siete días de la semana, sin falta.

GÉMINIS

Cuando reacciona y pone el grito en el cielo para defenderse o defender a otros, sorprende la revelación de su carácter que aparece debajo de sus maneras suaves, su conversación en buen tono y su discreción. Su firmeza avergonzará a quienes estaban seguros de que podían engañarlo con mañas y espejismos. Lo indigna que confundan su timidez con bobería. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

Conozca qué dice su tarot para esta semana visitando: https://www.elespectador.com/entretenimiento/tarot/