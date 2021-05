El Tarot de Mavé para la semana del 30 de mayo al 5 de junio de 2021

Conozca qué le depara en el amor, el dinero y la salud.

GÉMINIS

Mientras algunos se dedican a sacar adelante sus proyectos, embriagados de optimismo, a pesar de la dura realidad, usted observa… En su cautela resuena un mal presentimiento: le parece que la audacia de sus colegas los lleva al precipicio. ¿A quién se le ocurre salir al mar en medio de rayos fulminantes que obligan a cerrar los ojos? Mantendrá su prudencia. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

CÁNCER

Ha sido muy importante recordar con el fin de resistir en la noche oscura… Repasar, por ejemplo, sus viejos amores y sonrojarse a escondidas por su audacia; revivir el ímpetu, el estremecimiento y la agonía. Seguirá guardando recuerdos con la misma delicadeza con la que algunos coleccionan mariposas. Como termina un poema de Giovanni Quessep: “… Y no olvides/ que el tiempo colecciona mariposas”. Una vela rosada durante los siete días de la semana, sin falta.

LEO

De acuerdo con el nueve de espadas, su primer arcano del Tarot, usted se siente satisfecho por no aferrarse a situaciones y personas. Ha tenido el coraje de cerrar ciclos, pasar la página y quedarse en la nada, a la espera de lo que vendrá… Está seguro de que no quiere volver a abrir las puertas que cerró; el pasado no es una opción. Al frente tiene un nuevo paisaje, reverdecido por la lluvia. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.

