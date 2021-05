El Tarot de Mavé para la semana del 9 al 15 de mayo de 2021

Conozca qué le depara en el amor, el dinero y la salud.

TAURO

De acuerdo con varios afanados, si usted no toma decisiones rápidamente, será el responsable de los desatinos. Las manos se le enfrían ante la perspectiva de otro día, uno más, acosado por las presiones. Les exigirá, entonces, a quienes corresponda, que jueguen limpio y no hagan trampa, con el fin de que pueda tomar decisiones acertadas, no a la ciega. Velas rojas, muchísimas velas rojas.

GÉMINIS

No puede ignorar los gritos en las calles, provocados por la indignación y el desamparo, la enfermedad con picos aterradores y la indiferencia de quienes deberían ser compasivos pero son los más ausentes, desde sus sillas de poder. Usted se pregunta qué puede hacer y la única respuesta es que no puede seguir adelante, como si nada… Dos velas rojas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

CÁNCER

Muchos lo buscan para confiarle sus problemas y anhelos, pedir su orientación y consejo e inspirarse en su forma de ver el mundo, optimista siempre, hasta en el filo de la navaja. Por eso su correo lleno, su teléfono que no para de sonar y las personas en su puerta. En contraste con la indiferencia, al acecho, usted tiene el don para entender motivaciones profundas y guardar secretos del prójimo. Alegra la vida como los girasoles de Van Gogh que se asoman en los jardines. Velas amarillas, muchísimas velas amarillas.

Conozca qué dice su tarot para esta semana visitando: https://www.elespectador.com/entretenimiento/tarot/