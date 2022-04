“Eres increíble”: Nació el hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía

Durante su gira con Mike Bahía, la caleña tuvo un aparatoso accidente. “Está de moda caerse en el escenario”, dijo. Foto: Instagram

Este jueves 22 de abril la cantante caleña dio a luz al primogénito del cantante Mike Bahía, en la ciudad de Medellín. El artista publicó en su cuenta de Instagram una foto de las huellas del recién nacido sobre su brazo, acompañada del mensaje “A partir de hoy dejamos huella compañera. Te admiro, te celebro y te respeto; sigues llevándome a otro nivel! ERES INCREÍBLE! TE AMO SIEMPRE!”. Sin embargo, aún ninguno de los dos ha dado mayores detalles.

Le sugerimos: “Spider-Man: Across the Spider-Verse” posterga su estreno para 2023

Desde hacía días, los seguidores ya estaban a la espera del nacimiento, ya que la cantante había publicado el pasado 17 de abril dos videos en los que dejaba ver su avanzado estado de embarazo, mientras bailaba al ritmo de sus canciones “La matemática” y “Tóxico”.

La pareja anunció la llegada de un nuevo integrante a sus vidas a través de un emocional video musical el pasado 23 de diciembre. El video titulado “Att: Amor” refleja su experiencia personal y Greeicy lo afirmó a través de un video en Instagram donde manifestó que “Esta experiencia que se viene significa una oportunidad para aprender, crecer, trascender y volver a ser niños, siento que hoy en día, ya después de saber lo que vamos a vivir cada vez que vemos niños, que vemos padres, decimos que rico porque los niños llegan a recordarte lo que es ser niño”.

Le recomendamos: “Me diezmaba verbalmente”: Johnny Depp en su audiencia contra Amber Heard

Greeicy Rendón y Mike Bahía compartieron esta etapa con sus fanáticos con la gira “Amantes: Tour” que se realizó por Colombia y otros países. “Yo algo que desde siempre he hablado con el equipo de trabajo y con Mike, es que no sabíamos cuándo llegaría esta experiencia, que en algún momento de la vida llegaría, pero siempre les dije, yo necesito estar en una tarima con mi barriguita, necesito que mi bebé, viva conmigo esta experiencia así de conectado con eso que a mí tanto me apasiona y compartirlo con la gente, que al final ha sido testigo de nuestra historia” afirmó la artista caleña en un live.