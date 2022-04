“Spider-Man: Across the Spider-Verse” posterga su estreno para 2023

La cinta "Spider-Man: Across the Spider-Verse I" está dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin Thompson. Foto: Cortesía: Sony

Sony ha anunciado cambios en su calendario de estrenos. Durante la CinemaCon la compañía ha confirmado el aplazamiento del lanzamiento de “Spider-Man: Across the Spider-Verse I″.

Pero además de este anuncio, también fijó la fecha para algunas de sus grandes apuestas como “Madame Web” o “The Equalizer 3″.

SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO - Tráiler Oficial 2 EN ESPAÑOL | Sony Pictures España

Estaba previsto que “Spider-Man: Across the Spider-Verse I” , secuela de “Spider-Man: Un nuevo universo”, llegara a los cines en octubre de 2022. Sin embargo, su estreno se ha aplazado al 2 de junio de 2023. Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin Thompson dirigen la película de animación.

La siguiente cinta de la saga, “Spider-Man: Across the Spider-Verse II”, se lanzará el 29 de marzo de 2024. Ambas producciones se podrán ver en salas de gran formato e IMAX.

"Lyle Lyle Crocodile" - Bernard Waber

Para cubrir el vacío que ha dejado “Spider-Man: Across the Spider-Verse I” en la cartelera, Sony ha adelantado el estreno de “Lyle, Lyle Crocodile” del 18 de noviembre al 7 de octubre de 2022. Se trata de un largometraje basado en un cuento infantil, dirigido por Josh Gordon y Will Speck y que cuenta con Javier Bardem como protagonista.

“Madame Web”, spin-off de Spider-Man protagonizado por Sydney Sweeney, no llegará hasta el 7 de julio de 2023. Además, Sony ha fijado el estreno de “The Equalizer 3″ para el 1 de septiembre de 2023.

THE EQUALIZER Official Trailer (HD) Queen Latifah

La película “Devotion”, ambientada en la guerra de Corea y dirigida por J.D. Dillard, aterrizará en salas limitadas de Estados Unidos el 14 de octubre de 2022, expandiendo su oferta de cines y países en los días 21 y 28 del mismo mes.