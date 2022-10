Festival Estéreo Picnic 2023, ¿quiénes se presentarán?

El Festival Estéreo Picnic se realizará entre el 23 y 26 de marzo. Foto: Archivo Particular

Los artistas que estarán presentes en la próxima edición del Festival Estéreo Picnic fueron revelados hoy. Esta nueva edición se llevará a cabo entre el 23 y 26 de marzo de 2023 en el campo de golf Briceño 18. Tres grupos que ya confirmaron su participación son la banda estadounidense de pop-punk, Blink 182, la banda alemana de música electrónica Moderat y el grupo estadounidense de rap Wu-Tang Clan.

Otros de los actos que se presentarán en los escenarios del evento colombiano serán Drake, Billie Eilish, Tame Impala, Rosalía, The Chemical Brothers, Lil Nas X, Morat, Bizarrap, The 1975, Blondie, Armin Van Buuren, Kali Uchis, Jerry Rivera, Tove Lo, Conan Gray, Cigarettes After Sex, Dominik Fike, Elsa y el Mar, Omar Apollo, Modest Mouse, Alci Acosta, Nora en Pure, Sen Sera, Mabiland, Alex Ferreira y Ha$lopablito, entre otros.

El anuncio se realizó a través de un en vivo de Instagram. En el cartel oficial hay aún nombres que se desconocen y, como es tradicional, se harán públicos más adelante. En septiembre se agotaron los combos “Creyentes” y con este anuncio las boletas a público general están oficialmente a la venta.

El anuncio de bandas como Blink-182 se hizo más temprano y confirmaron que vendrán como parte de su gira mundial, con un álbum nuevo. Por el escenario del FEP han pasado artistas como Sam Smith, The Killers, The Strokes, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, Los Fabulosos Cadillacs, J Balvin, el Grupo Niche y más.

