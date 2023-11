Flavia Dos Santos desmiente rumores de la cancelación de su programa: ¿Qué pasó?

Flavia Dos Santos es una conocida sexóloga de origen brasilero. Foto: Arturo Rodríguez

La sexóloga brasilera, Flavia Dos Santos, se ha convertido en un personaje destacado de la televisión colombiana, gracias a su participación en diferentes medios de comunicación, en los que ha abordado temáticas relacionadas con su profesión.

Sobre su programa

El último proyecto que Dos Santos grabó fue el talk show del Canal RCN “Hablando claro”, el cual es un programa matutino en el que las personas acuden en búsqueda de consejos y conocimientos de expertos para la resolución de sus conflictos familiares, relacionales, entre otros. Para este formato, la brasilera fue la conductora y quien mediaba las discusiones entre los participantes.

El programa se transmite de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, pero todo parece indicar que, desde su emisión, “Hablando claro” no ha logrado obtener la audiencia que se esperaba, por lo que aún no se confirma que para el próximo año vaya a haber una segunda temporada.

Ariel Osorio, presentador del programa Lo sé todo, se refirió sobre el tema en ese mismo programa. Según dijo el conductor, el formato se habría cancelado porque no se logró un acuerdo económico con el canal. “Tenemos el nombre de la famosa a quien le cancelaron el programa porque habría cobrado una millonada por hacer nuevas temporadas”, aseveró Osorio, quien además dijo que una fuente cercana le proporcionó dicha información.

¿Qué dijo Flavia Dos Santos?

A través de unas historias publicadas en Instagram, Flavia Dos Santos, quien lleva más de 16 años en Colombia, país al que llegó luego del nombramiento de su esposo, Julio Gomes Dos Santo, como embajador de Brasil en territorio nacional; desmintió lo dicho por este periodista. La sexóloga contó que al día siguiente, Lo sé todo tuvo que rectificar la información acerca de la razón por la que habrían cancelado el programa.

“Al día siguiente Lo sé todo rectificó, sacaron otra versión contando otra verdad. Esto no es verdad, nunca hubo lo que dijeron”, dijo molesta Dos Santos, que añadió: “Nunca me consultaron. Yo me puse muy brava con esa historia porque me parece irresponsable que no lo llamen a uno para preguntar, que reciban un chisme de alguien que escuchó hablar, o alguien que quisiera hacerle daño al programa o a mí e inventó esa historia”.

Dicho esto, la psicóloga aprovechó para aclarar lo sucedido con las futuras temporadas de su programa. “Basado en los objetivos y en los proyectos del canal, gente uno tiene derecho a proyectar su empresa como quiera y si el canal quiere proyectar ahora otras cosas, está en su derecho y quizás otro día quiere volver a hacerlo, pero créame que eso fue una mentira y lo rectificaron al día siguiente”, señaló Dos Santos.

