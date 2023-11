Video: Nicki Nicole y Peso Pluma confirman su noviazgo en pleno concierto

El evento se realizó el jueves 2 de noviembre en el Pepsi Center WTC en la Ciudad de México. Foto: Luiz Palomars

A pesar de que en múltiples ocasiones la artista argentina Nicki Nicole había negado mantener una relación con Hassan Emilio Kabande, mejor conocido como Peso Pluma, la noche del jueves 2 de noviembre se les vio más juntos que nunca, confirmando la relación romántica que entablan.

Nicki Nicole y Peso Pluma: la sorpresa del concierto

Una de las sorpresas del evento que se levó a cabo en el Pepsi Center WTC en la Ciudad de México fue la llegada del cantante mexicano a acompañar a la protagonista estelar a interpretar juntos la canción colaborativa “Por las noches”. Al momento de despedirse del público, el cantante de corridos tumbados le pide al público que junto a él agradezcan la presencia de Nicole: “Quiero agradecer a Nicole por esta invitación tan hermosa y a ustedes por apoyarla. Que se escuche fuerte el grito para Nicki Nicole”.

Es justo en el momento cuando termina la oración en la que Peso Pluma inclusa su cabeza levemente para darle un beso a la argentina, quien lo recibe con gusto, pero apenada ante la reacción de los asistentes, quienes al ver el suceso no dudaron en gritar con fuerza.

Después del beso, la rapera y compositora le agradece por haber aceptado acompañarla en la velada. “Gracias por venir, amor”, a lo que Peso Pluma responde con un “te amo, mi amor”, para luego abandonar el escenario.

El romántico momento generó conmoción no solo entre los asistentes sino también entre los internautas, quienes atestiguaron el momento por medio de los vídeos que se compartieron en redes sociales sobre el suceso. Minutos después de concluida la presentación, el cantante subió a sus historias de Instagram con la argentina en las que se veían abrazados.

“Es como si todos los días la gente te ve con el mismo bolso”

No todo es color de rosa para la pareja y es que muchas personas siguen comentando que a pesar del beso, se ve que evidentemente Nicole no le gusta del todo Peso Pluma. Los rumores sobre la relación romántica llevan meses, pero nunca se había confirmado que mantuvieran una relación más allá de la amistad. Incluso, una vez, la cantante comparó a Kabande con un bolso y un perro, respondiendo a la pregunta que le hizo un entrevistador sobe si le molestaba que le preguntaran sobre él.

“No me molesta, pero imagínate que a vos todos los días salís con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días salís con el perro, ¿entendés? Es normal”. Evitando los malentendidos, que igual se crearon, la artista especifico que no le estaba diciendo que era un perro, solo era un ejemplo. “Es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero. En algún momento te van a decir ‘che, algo bolso, bien, ¿de dónde...?’ Es lo mismo, nosotros vamos juntos para todo lado”.