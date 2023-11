Kristina Lilley, de Pasión de Gavilanes, mostró cómo va su recuperación del cáncer

La actriz de ascendencia estadounidense ya ha pasado por esta enfermedad tres veces. Foto: Instagram @kristililley - Instagram @kristililley

Una de las actrices más queridas por los televidentes colombianos es Kristina Lilley, quien ha participado en célebres producciones como “Pasión de Gavilanes”, “Chepe Fortuna” y “Cumbia Ninja”. Para hacer partícipes a sus más de 781 mil seguidores en su vida, la mujer de 60 años decidió publicar en Instagram su historia con el cáncer, enfermedad que ya ha padecido tres veces.

¿Qué dijo Kristina Lilley?

“Decidí que quiero compartir con todos ustedes un poquito de todo esto que he pasado. Primero quiero dar las gracias a todos los que me han acompañado (...) A mi familia que me acompañó en el proceso, quería contarles más o menos cómo fue”. Empieza en diciendo en el primer vídeo de los ocho que publicó. En la cámara se le ve con el pelo corto a causa de las quimioterapias a las que se sometió.

Actualmente, Lilley ha terminado las quimioterapias y confiesa que ha adquirido hábitos más saludables para sí misma. “Empecé a tener una vida un poco más sana a todo nivel. Entonces, definitivamente sí, todo esto lleva cambios, cambios grandes, pero resumiendo, estoy muy agradecida con el autoexamen, con la mamografía, con la ecografía. Vale la pena hacerlo, háganselo”.

Su historia con la enfermedad

La primera vez que fue diagnosticada fue por cáncer en el cuello uterino, años después se descubrió una pequeña masa en uno de sus senos gracias a un autoexamen que se realizó. Resultó siendo de nuevo esta enfermedad pero ahora ubicada en el pecho. “Me descubrí una pepita chiquita, no pensé que fuera cáncer. Fui donde mi ginecóloga y me envió donde el mastólogo, me hicieron mamografía, ecografía y biopsia. A los cuatro meses de haberme diagnosticado, ya estaban haciéndome la cirugía, esperaron a que cicatrizara y mis 16 sesiones de radioterapia”.

El fin de relatar su experiencia, además de estrechar su relación con los internautas, es crear consciencia sobre el cáncer de mama, especialmente en el mes octubre, momento del año en el que se lleva a cabo la conmemoración del Día Internacional de lucha contra el Cáncer de mama.

Pero su voluntad de comunicar no se ha quedado con la serie de vídeos, sino que en su cuenta publica constantemente contenido sobre distintas temáticas, entre ellas reflexiones diarias sobre vivir y tener una actitud positiva ante la vida. “Yo pienso que la sonrisa es importante, la sonrisa te abre puertas, hace que tu alma y corazón sonría y le puedes alegrar el día a otra persona”.