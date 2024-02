A Cristopher y Cristian de RBD no los dejaron entrar a Premio Lo Nuestro

La agrupación RBD había recibido dos nominaciones en los premios. Foto: Instagram @rbd_musica - Instagram @rbd_musica

Los miembros de la agrupación RBD, Cristopher Uckerman y Cristian Castro, no pudieron ingresar a la ceremonia de los Premio Lo Nuestro, que se realizó en la noche de este jueves 23 de febrero, en el Kaseya Center de Miami. Según contaron los artistas, por medio de historias de Instagram, no habrían podido entrar al recinto debido a un problema logístico con sus entradas.

“Salimos de Premio Lo nuestro. Al parecer, no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y, al aparecer, ya no habían mesas. Esto es algo que me sorprende un poco. Al parecer, una organización extraña. Nos vamos a ir a cenar, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados”, expresó el cantante Cristopher Uckerman en sus historias de Instagram.

Cabe mencionar que a los músicos se les vio en la alfombra roja del Kaseya Center, previa al evento central, tomándose fotografías y entregando algunas entrevistas a medios de comunicación con total naturalidad. Luego de esto, no les habrían dejado ingresar al espacio donde se llevaría a cabo el anuncio de los ganadores de los premios, en el que la agrupación mexicana estaba nominada a dos categorías.

En el anuncio de los reconocimientos, el evento le otorgó a RBD el galardón a “Grupo o dúo del año - Pop”, que fue anunciado en sus redes sociales, sitio en el que usuarios reprocharon el hecho. “Como que no han dejado uno de los ganadores de la noche acceder al evento? No tienen vergüenza? Que falta de respeto y profesionalidad!!! (sic.)”, “Qué falta de respeto con el grupo más exitoso de la historia de Latam”, fueron algunos de los comentarios en X (antes Twitter).

Uckerman finalizó diciendo: “Queremos decirle a los seguidores a nivel mundial que nos duele mucho venir hasta Miami y al parecer Premio Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grande que eso”. Cabe agregar que la organización del evento aún no se ha pronunciado al respecto.