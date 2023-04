A Yesenia Valencia la estafaron usando solo su número de cédula: “es una mafia”

La actriz colombiana Yesenia Valencia es CEO de Smart Films, socia de Stargate Studios Colombia. Foto: Cristian Garavito / El Espectador

La actriz y empresaria Yesenia Valencia relató, en conversaciones con el programa radial Sigue La W, como se enteró que personas desconocidas la estaban suplantando como representante legal en varias empresas de venta por catálogo.

Según relata Yesenia, ella se dirigió a un banco para sacar una tarjeta de crédito a nombre de la compañía en la que es representante legal. Al momento de hacer la solicitud, se la negaron porque se encontraba con la “cartera castigada” y reportada en las centrales de riesgo.

Al momento de pedir explicaciones, la misma entidad bancaria le envió los reportes y los documentos de las empresas que la tenían “castigada”. Todas las compañías denunciantes eran de ventas por catálogo, incluyendo una de cosméticos.

“Avon me había castigado porque yo no le había pagado, pero me di cuenta que no solo estaba Avon, sino que estaba en cinco o seis empresas más en las que habían usado mi nombre y mi número de cédula para ser codeudora de personas que trabajan con ventas de catálogo, cosa que yo no hago”, relató la actriz.

Luego de eso, Yesenia tuvo que mandar un derecho de petición a cada una de las compañías para saber los motivos por los que tenía deudas con ellos. Solo una le contestó mandándole un audio, “en donde se escucha a una persona que se hace pasar por mí y luego me dicen que debo pasar a la Fiscalía y poner la denuncia y que con eso ellos me retiran y me entregan un paz y salvo, pero resulta que también tengo que contratar un abogado para que me vuelvan a poner el puntaje que yo tenía a nivel crediticio… o sea, el daño que le hacen uno a nivel crediticio es impresionante”, continuó relatando Yesenia.

Dentro de la indignación de la actriz, mencionó, e hizo énfasis en el proceso de verificación de datos que tienen las compañías en las que fue suplantada, pues solo con el número de su cédula, el nombre y su fecha de nacimiento se hicieron pasar por ella, a pesar de que también dieron datos equivocados que no se molestaron en rectificar.

“Una persona se hace pasar por mí, da mi número de cédula y saca créditos, pero cuando les digo que no soy yo, ahí sí les debo comprobar que no soy yo. Entonces ahí es donde uno se siente desprotegido; quién lo protege a uno en ese tema crediticio, por qué además las centrales de riesgo aceptan que la compañía diga que uno es el culpable”, explicó Yesenia.

Tanto Yesenia Valencia como su hermano, a quien también suplantaron, pusieron la respectiva denuncia en la Fiscalía. Sus casos siguen en investigación, aunque al momento de realizar la denuncia se dieron cuenta de que había muchas personas que estaban padeciendo el mismo problema de suplantación, afirmando que “es una mafia” la que se encarga de realizar estos fraudes.